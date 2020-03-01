تكريم اسم رضوان الكاشف وممدوح وافى بسينما مصر (صور)

كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، اسم المخرج رضوان الكاشف، واسم الفنان ممدوح وافي، وذلك في الليلة ١١٨ من ليالي العرض المسرحي «سينما مصر» بمركز الإبداع الفني.وأهدى «جلال» شهادة تقدير «إلى من عاش ليبقى» لاسم المخرج الكبير رضوان الكاشف تسلمتها زوجته السيدة عزة كمال، كما أهدى شهادة تقدير لاسم الفنان القدير ممدوح وافي تسلمتها ابنته الفنانة ياسمين ممدوح، بحضور الفنان كريم يحيي، والمخرج الشاب محمد يوسف.ينطلق عرض «سينما مصر» من المشهد الذي تصرخ فيه فاتن حمامة «نادية» في فيلم «الليلة الأخيرة» متسائلة عن هويتها ومن تكون وهل هي نادية أم فوزية؟، وهو السؤال الذي طالما طرحه العديد من المثقفين والمفكرين المصريين عن هوية مصر، وهل هي متوسطية كما ذهب نادي الدكتور طه حسين٬ أم قبطية مصرية كما ذهب الدكتور لويس عوض٬ أم عربية كما طالب العروبيين بدءًا من الخمسينيات٬ أم أنها نتاج للأبعاد الأربعة«البعد الآسيوي٬ البعد الأفريقي٬ البعد النيلي٬ البعد المتوسطي» وتفاعل هذه الأبعاد والنظائر الجغرافية٬ كما وضحها الدكتور جمال حمدان في أعماله الفكرية المتعددة؟.