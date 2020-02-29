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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

تكريم اسم «رضوان الكاشف» و«ممدوح وافى» فى سينما مصر

السبت 29/فبراير/2020 - 10:33 م
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
ايهاب مصطفى
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كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم المخرج رضوان الكاشف واسم الفنان ممدوح وافي، وذلك فى الليلة ١١٨ من ليالى العرض المسرحى "سينما مصر" بمركز الإبداع الفنى.

وأهدى جلال شهادة تقدير "إلى من عاش ليبقى" لاسم المخرج الكبير رضوان الكاشف وتسلمتها زوجته السيدة عزة كمال، كما أهدى جلال شهادة تقدير لاسم الفنان القدير ممدوح وافي وتسلمتها ابنته الفنانة ياسمين ممدوح، بحضور الفنان كريم يحيي، والمخرج الشاب محمد يوسف.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويتضمن ٤٠ مشهدًا، ويشارك فيه أكثر من 65 فنانًا وفنانة.

ويتناول العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، بهدف التأكيد أن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى حتى نهاية الدهر، يلعب فيلم (الليلة الأخيرة) دور البطولة في العرض، ويتخلله مشاهد منفردة من عدة أفلام فى سياق درامى متناغم.

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