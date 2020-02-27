فتح باب الحجز للإسكان الاجتماعي بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري وعددها "1108" وحدات وبيانها كالتالي:• ١٠٠ وحدة في مدينة الشروق بمساحة ٧٥ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 178000 جنيهو"غير مدعوم" بمبلغ 263000 جنيه، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٠ وحدة في مدينة العبور بمساحة ٧٠ مترًا "إسكان مدعوم " بمبلغ 154000 جنيهو"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٨ وحدات في مدينة ٦ أكتوبر بمساحة ٦٣ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 135000 جنيه"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ٢٠٠ وحدة في مدينة برج العرب بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية (القنطرة غرب) بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيهو"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٠ وحدة أسيوط الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٠ وحدة سوهاج الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٠ وحدة قنا الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.• ١٠٠ وحدة المنيا الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.يفتح باب التقدم يوم الأحد 1 مارس وينتهي الأحد الموافق 15 مارس من عام 2020، بالدور الثاني بنقابة الصحفيين لدى الأستاذ هيثم فارس، مدير إدراة الإسكان بالنقابة.* تسري الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي.ملحوظة: شروط الصندوق الاجتماعي بالتفصيل منشورة على موقع النقابة وصفحة إسكان الصحفيين على موقع "فيسبوك"*شروط النقابة للحصول على الوحدة1- ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة بأي خدمة من خدمات الإسكان التي تقدمها نقابة الصحفيين.2- لا يجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي (الزوج أو الزوجة).