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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فتح باب الحجز للإسكان الاجتماعي بنقابة الصحفيين

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:46 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الحسين عبيد
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أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري وعددها "1108" وحدات وبيانها كالتالي:

• ١٠٠ وحدة في مدينة الشروق بمساحة ٧٥ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 178000 جنيه
و"غير مدعوم" بمبلغ 263000 جنيه، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في مدينة العبور بمساحة ٧٠ مترًا "إسكان مدعوم " بمبلغ 154000 جنيه
و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٨ وحدات في مدينة ٦ أكتوبر بمساحة ٦٣ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 135000 جنيه
"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ٢٠٠ وحدة في مدينة برج العرب بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه
"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية (القنطرة غرب) بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيه
و"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه
"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة أسيوط الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه
"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة سوهاج الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه
"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة قنا الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه
"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيهًا، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة المنيا الجديدة بمساحة ٩٠ مترًا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه
"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

يفتح باب التقدم يوم الأحد 1 مارس وينتهي الأحد الموافق 15 مارس من عام 2020، بالدور الثاني بنقابة الصحفيين لدى الأستاذ هيثم فارس، مدير إدراة الإسكان بالنقابة.

* تسري الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي.
ملحوظة: شروط الصندوق الاجتماعي بالتفصيل منشورة على موقع النقابة وصفحة إسكان الصحفيين على موقع "فيسبوك"

*شروط النقابة للحصول على الوحدة
1- ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة بأي خدمة من خدمات الإسكان التي تقدمها نقابة الصحفيين.
2- لا يجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي (الزوج أو الزوجة).

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