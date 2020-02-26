ترامب يشيد بفريق التعامل مع «كورونا» وسط انتقادات الديمقراطيين

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع تحذير مسئولين في الصحة من تفشي الفيروس وانتقادات من مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطي.وقال ترامب عقب عودته من زيارته للهند، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار ومراكز مكافحة الأمراض يقوموا بعمل عظيم فيما يخص فيروس كورونا.وأضاف ترامب حسبما نقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية أنه سيجري اجتماعات على مدار اليوم، وسيتلقى تقارير متعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا.وجاءت تصريحات ترامب عقب تحذير مسئولين في قطاع الصحة من فيروس كورونا المميت التي أصاب أكثر من 80 ألف شخص في أكثر من 40 دولة، فيما واصل ترامب تأكيده أن الفيروس تحت السيطرة، رغم تحذير المسؤولة في المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، نانسي ميسونييه، من أن نجاح احتواء الفيروس سيكون أصعب مع تفشي الفيروس في عدد أكبر من البلدان.وأدان عدة مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطي الإدارة الأمريكية لتفشي الفيروس خلال مناظرة لهم في ساوث كارولينا مساء أمس الثلاثاء.ويذكر أن الولايات المتحدة، أكدت في وقت سابق وجود 53 حالة مصابة بالفيروس على أراضيها معظمهم أصيبوا به خارج أمريكا قبل عودتهم.