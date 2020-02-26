روسيا تؤكد نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة تركية

أكدت روسيا تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، خلال كلمة في الغرفة الاجتماعية الروسية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن فريق خبراء لجنة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقوم بالإبلاغ بانتظام عن نقل الأتراك للمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهو ما نؤكد حدوثه.وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير حفتر، قد أكد في تصريحات قبل أيام ضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين مسئولياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة، التي تنقل يوميًا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع.