عاشور: المطالبة باستقلال النقابات الفرعية تعكس الجهل بالقانون

رد سامح عاشور، نقيب المحامين، على المطالبات والوعود من المرشحين الآخرين على منصب النقيب في شأن استقلال النقابات الفرعية بمواردها وإمكانياتها، ويتم تقديم كل الخدمات من خلالها.وعلق عاشور: كلام سطحي إلى حد عدم الفهم لمقومات قانون المحاماة، موضحًا: قانون المحاماة ينص على تواجد نقابة واحدة تدير شئون المهنة لها أذرع في النقابات الفرعية، بل إن الدستور المصري حظر إنشاء أكثر من نقابة لتدير شئون المهنة الواحدة، ولا يوجد التعددية المهنية في القانون أو الدستور.وأكد: الحديث فيه مغالطة وفيه ظلم للنقابات الفرعية.وتابع: النقابة الفرعية في 6 أكتوبر، إيراداتها التي وردت للنقابة العامة 20 مليون جنيه، في 2019 بينما أنفقت 35 مليونًا و800 ألف جنيه في نفس العام.ونوه: المركزية تجعل هناك مساواة بين المحامين في المحافظات، وهذا هو العمل النقابي الصحيح القائم على المركزية.