ننشر نتائج انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

فاز الزميل مجدي إبراهيم بجريدة الشروق بمنصب رئيس شعبة الصحفيين المصورين، فيما فاز الزملاء أحمد جمعة "الدستور" ومحمد هشام "المصري اليوم" ومصطفى أمين وكالة أنباء "الشرق الأوسط" وأحمد عبد الفتاح "الشروق" بعضوية مجلس إدارة الشعبة.وبدأت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية لمناقشة جدول أعمالها، وعقب الانتهاء من مناقشات الجمعية العمومية فتحت النقابة باب التصويت على انتخابات هيئة المكتب.كانت النقابة قررت تأجيل انتخابات شعبة المصورين الصحفيين أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية.وقررت اللجنة مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوا.وترشح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.وترشح أحمد عبد الفتاح، الشروق، ومحمد هشام، المصري اليوم، ومصطفى أمين، وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، جريدة الأهرام على عضوية هيئة المكتب.