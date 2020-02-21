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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المتحدة»: انطلاقة جديدة لبرنامج «صباح الخير يا مصر»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:19 م
صباح الخير يا مصر
صباح الخير يا مصر
أحمد عبد العزيز
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خليّة نحل وفرق عمل مميّزة تتحرّك منذ عدة أسابيع؛ حتى يخرج الشكل الجديد لبرنامج «صباح الخير يا مصر» في أولى حلقاته المقرر انطلاقها، الأحد المقبل، بعد استحداث شكل ومحتوى مختلف، ضمن اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام.

صرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن فترة «صباح الخير يا مصر» تبدأ يوميًا في السابعة وحتى العاشرة صباحًا، وتذاع على شاشات الأولى والفضائية المصرية وأون العامة.

وتقدم البرنامج دينا عبد الكريم وجومانا ماهر وهبة جلال، ويشارك أيضًا في تقديم الفقرات الخاصة هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي وحسام الدين حسين وأسماء قنديل ومنّة الشرقاوي وإيمان منصور.

تتكون فترة صباح الخير يا مصر من عدة فقرات متنوعة لتنقل للمشاهد الأحداث الجارية، سواء استعراض ما حدث في اليوم السابق من خلال لقاءات وتغطيات وتقارير لحظية، بالإضافة إلى أجندة اليوم نفسه، مع تناول ما هو مخطط من إحداث.

أضاف «صالح» أن الخدمات العامة لها نصيب من البرنامج كأسعار العملات والطقس وخطط النقل العام والقطارات وخدمات أخرى متعددة، وتتخلل الفترة موجز لأهم الأنباء على رأس كل ساعة.

وخلال أيام محددة من كل أسبوع، يظهر البرنامج على الهواء مباشرة من واحدة من محافظات مصر الجميلة التى تحمل كثيرًا من مناحى الجمال وتستحق إبرازها.

وأكد المهندس حسام صالح أن إذاعة البرنامج على الأولى والفضائية، وأون العامة، هى من أجل مشاهدة أوسع لواحد من أهم البرامج المصرية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، مع المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، الذي بموجبه نشهد تحديثًا وتطويرًا في أدوات الأداء الإعلامي في مصر الذى ينعكس على الشاشة وما يستفيده المواطن المصري من خلال متابعته.

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