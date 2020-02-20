بمليار دولار.. فاتورة استيراد المصريين الشاى والتبغ فى 2019

بما يقارب المليار دولار، بلغت فاتورة استهلاك المصريين من الشاي والتبغ المستوردة بأنواعها خلال عام 2019، إذ كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن واردات الشاي خلال أول 11 شهرا من عام 2019 بلغت 250.7 مليون دولار مقابل 291.1 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عنه، أن واردات مصر من تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ ارتفعت لـ266.6 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 252.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.كما ارتفعت واردات ورق تبغ دخان إلى 338.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 174.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 163.9 مليون دولار خلال عام.