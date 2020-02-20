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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برنامج لبناء قدرات طلاب الجامعات فى الإبداع التكنولوجى بالمنيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:38 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا - على حسين
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استضاف مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، الدفعة الرابعة عشرة ببرنامج بناء قدرات طلاب الجامعات "InnovEgypt"، الذي نظمه بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر البرنامج أحد أهم البرامج المتخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال الموجه لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك للطامحين ممن يرغبون في أن يصبحوا مبتكرين وأصحاب مشروعات في المستقبل، من خلال إنشاء شركات خاصة بهم، أو من خلال تعزيز المهارات المطلوبة من قبل الشركات المحلية أو العالمية.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي، أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة من الكوادر المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين، وكذلك لتوعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أن برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات يُمكن الطلاب من توليد الأفكار المُبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمي التفاعلي.

وأوضح الدكتور عصام الدين فرحات، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير تعليم وتدريب متميز في مجال الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه حضر البرنامج 79 متدربا من طلاب جامعة المنيا، وكذلك بعض الطلاب من أبناء محافظة المنيا بالجامعات الأخرى، وقد قدمت الجامعة كل التسهيلات لإنجاح البرنامج من توفير قاعات تدريب مجهزة واستضافة للمتدربين.
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا

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