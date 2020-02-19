مستثمرون يحذرون: سياسات أردوغان النقدية تزيد من ضعف الليرة

أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية، أنه في ظل محاولات البنوك الحكومية التركية والبنك المركزي بدعم الليرة، إلا أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفسد هذه المحاولات.وتابعت أن المستثمرين حذرو من أن التسهيل النقدي المفرط الذي قد يجعل العملة في أضعف حالاتها، بعد الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم وتجاوزها الـ 10% خلال الأشهر الأخيرة.وأضافت أن بعض المستثمرون شعروا بالقلق أيضًا من احتمال نشوب المزيد من الصراع في إدلب شمالي غرب سوريا، خصوصًا بعد أن أرسلت تركيا الآلاف من القوات والمركبات العسكرية هناك، ومنحها مهلة للحكومة السورية للانسحاب من مراكز المراقبة التركية التي أطاح بها الجيش السوري مؤخرًا.وأشارت إلى أن الليرة شهدت انهيارا مفاجئا خلال الأسبوع الجاري، بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.وأوضحت أن الليرة فقدت حتى الآن 2% من قيمتها منذ بداية العام الجاري، كما انخفضت بنسبة 36% منذ عام 2018 وحتى الآن.