مقتل رئيس محكمة في هجوم مسلح غرب أفغانستان

أعلن مسئول أفغاني أن "عبدالرحيم عظيمي"، رئيس محكمة ابتدائية في مقاطعة "إنجيل" بإقليم "هرات" الواقع غربي البلاد، لقي حتفه إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون بالمقاطعة.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم حاكم الإقليم "جيلاني فارهاد" قوله إن عظيمي لقي حتفه إثر كمين نصبه له مسلحون مجهولون.من جانبه، قال الجنرال "أمين الله أمرخيل" قائد شرطة إقليم "هرات"، إن عظيمي تلقى تهديدات أمنية، وإنه سافر إلى مكان غير مؤمّن دون التنسيق مع قوات الأمن.ولم تعلن أي جهة مسئوليتها بعد عن هذا الهجوم.