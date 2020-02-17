عمر كمال يطلق «أيام زمان» ويوجه رسالة لجمهوره: «الحكم ليكم»

أصدر المطرب عمر كمال، أغنية جديدة عقب الأزمة الأخيرة التي طالته بعد حفل استاد القاهرة، والقرار الذي أصدره نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بالمنع من الغناء.وأطلق "كمال" أغنيته "أيام زمان"، والتي طرحت قبل قليل على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وكتب عمر كمال تعليقا على الأغنية الجديدة: "اسمعوا الأغنية الجديدة.. والحكم ليكم انتم جمهورى المحترم".الأغنية من كلمات سلمي رشيد وتامر النجار، ألحان عمر كمال، توزيع محمود صادق، قانون علي الخبيري، كورديون محسن علام، ناي فتحي كولة، جيتارات سامح وفيق، تسجيل وميكس وماستر حسام سعيد، تصوير ومونتاج أحمد رأفت.وأثارت أغنية "بنت الجيران" التي قدمها عمر كمال وحسن شاكوش، جدلًا كبيرًا مؤخرًا مما دفع الموسيقيين لاتخاذ إجراءات كبيرة ضدهم.