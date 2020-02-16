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محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل جندي وإصابة آخرين في كمين جنوب غرب الصومال

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:48 م
الصومال
الصومال
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لقي جندي صومالي مصرعه وأصيب آخرون بجروح في كمين نصبه مسلحون استهدف قافلة تابعة للجيش كانت تمر في قرب منطقة (دينانوي) الواقعة في إقليم (باي) بجنوب غرب الصومال اليوم السبت، حسبما أفادت به السلطات المحلية.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أنه لم ترد أي انباء حتى الآن حول أعداد الخسائر بين المدنيين وحركة "الشباب" الصومالية المتطرفة جراء الهجوم.

وأضافت الإذاعة أن قوات الجيش الصومالي الموجودة في جنوب غرب البلاد والتي تلقى دعما من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، تحارب حركة "الشباب" منذ سنوات بسبب سيطرة الأخيرة على مناطق رئيسية تربط بين البلدات الواقعة في المنطقة.

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