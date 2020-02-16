مقتل جندي وإصابة آخرين في كمين جنوب غرب الصومال

لقي جندي صومالي مصرعه وأصيب آخرون بجروح في كمين نصبه مسلحون استهدف قافلة تابعة للجيش كانت تمر في قرب منطقة (دينانوي) الواقعة في إقليم (باي) بجنوب غرب الصومال اليوم السبت، حسبما أفادت به السلطات المحلية.وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أنه لم ترد أي انباء حتى الآن حول أعداد الخسائر بين المدنيين وحركة "الشباب" الصومالية المتطرفة جراء الهجوم.وأضافت الإذاعة أن قوات الجيش الصومالي الموجودة في جنوب غرب البلاد والتي تلقى دعما من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، تحارب حركة "الشباب" منذ سنوات بسبب سيطرة الأخيرة على مناطق رئيسية تربط بين البلدات الواقعة في المنطقة.