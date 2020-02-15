الصلح خير.. تامر حسني يتوسط بين «شاكوش» وعمر كمال

كشف المطرب الشعبي عمر كمال، عن التصالح مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بنشر صورة تجمعهم سويًا ومعهم المطرب الكبير تامر حسني والذي توسط الصورة للمصالحة.وقال عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مباشر دلوقتى، قعدة الصلح خير تحت رعاية العالمى تامر حسنى اخونا الكبير ومفيش اى حاجة وان شاء الله اللى جاى خير".يشار إلى أن هناك خلافًا نشب بين المطرب عمر كمال ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، حول أغنية "بنت الجيران" بقيام الأخير بنسبها لنفسه، وتغيير عنوانها على موقع اليوتيوب، وعدم ذكر الأول في أي لقاءات أو مداخلات تليفزيونية.كان قد تواجد الثلاثي تامر وشاكوش وعمر كمال في حفل ستاد القاهرة أمس الجمعة احتفالا بعيد الحب.