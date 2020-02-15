رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات بين ميليشيات الوفاق فى مدينة غريان الليبية

السبت 15/فبراير/2020 - 01:39 ص
جريدة الدستور
طباعة
كشفت مصادر لقناة العربية أن هناك اشتباكات جراء خلافات بين ميليشيات الوفاق في مدينة غريان الليبية.

وفي ظل التناحر بين ميليشيات الوفاق، قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس وبلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة، مضيفًا أن الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار وسلام لا يمكن أن يأتي إلا بعد القضاء على المليشيات المسلحة وطرد المرتزقة.

وأضاف "حفتر" في خطاب وجهه إلى الليبيين الذين خرجوا أمس الجمعة للتظاهر ضد التدخل التركي في البلاد بساحة الكيش وسط مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأشار حفتر إلى أنّ "الجيش أصبح على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها ولن يتراجع حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن، حتى ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم"، مؤكدّا أنّه "لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات المليشيات ومغادرة المرتزقة"، مضيفا: "هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفا دائمًا لإطلاق النار".

وشدّد حفتر على أن ليبيا ستكون قريبًا "مقبرة" لكل المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لحماية الخونة والعملاء"، في إشارة إلى حكومة الوفاق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

منذ حوالي 13 ساعة

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة: «كورونا» مثل الإنفلونزا يحتاج الراحة في البيت

منذ حوالي 5 ساعات

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

الأكثر قراءة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

عروض أفلام كارتون للأطفال بالهناجر ومركز طلعت حرب الثقافى

عرض فيلم «The Defiant Ones» بنادى سينما جزويت القاهرة.. اليوم

«الحوكمة فى إفريقيا».. محاضرة بثقافة السويس

قصور الثقافة تبدأ استعداداتها لمهرجان أسوان الدولي للفنون