اشتباكات بين ميليشيات الوفاق فى مدينة غريان الليبية

كشفت مصادر لقناة العربية أن هناك اشتباكات جراء خلافات بين ميليشيات الوفاق في مدينة غريان الليبية.وفي ظل التناحر بين ميليشيات الوفاق، قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس وبلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة، مضيفًا أن الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار وسلام لا يمكن أن يأتي إلا بعد القضاء على المليشيات المسلحة وطرد المرتزقة.وأضاف "حفتر" في خطاب وجهه إلى الليبيين الذين خرجوا أمس الجمعة للتظاهر ضد التدخل التركي في البلاد بساحة الكيش وسط مدينة بنغازي شرق البلاد.وأشار حفتر إلى أنّ "الجيش أصبح على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها ولن يتراجع حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن، حتى ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم"، مؤكدّا أنّه "لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات المليشيات ومغادرة المرتزقة"، مضيفا: "هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفا دائمًا لإطلاق النار".وشدّد حفتر على أن ليبيا ستكون قريبًا "مقبرة" لكل المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لحماية الخونة والعملاء"، في إشارة إلى حكومة الوفاق.