اليوم.. عرض خاص لفيلم «المتاهة» بمركز الإبداع

يقدم اليوم الأربعاء، مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، فيلم "المتاهة" في السادسة مساء، بمقر المركز في ساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين وقيادات التليفزيون المصري.وتشهد الأمسية السينمائية التي تقام في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للعالم وصندوق التنمية الثقافية ندوة لصناع الفيلم عقب عرضه، كما تشهد تكريم فريق عمل بالفيلم، بالإضافة إلى تكريم المخرجة إنعام محمد على والمطربة عفاف راضى والفنانة مادلين طبر والإعلامية تهانى حلاوة، رئيسة قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.