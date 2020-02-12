عرض الفيلم التسجيلى «المتاهة» بالإبداع الفنى..اليوم

يعرض مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ الفيلم التسجيلي "المتاهة"٬ من إخراج حنان راضي.الفيلم من إنتاج قطاع القنوات المتخصصة٬ إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، الفيلم حصل على الجائزة الأولى بمهرجان ضفاف inter Rives 7 بإيطاليا٬ العام الماضي٬ متفوقًا على 10 أفلام من دول أوروبية.وأشرف على الفيلم أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة٬ والمنتج الفني للفيلم عادل العبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز.يعقب عرض الفيلم ندوة مع صناعة يديرها الناقد الفني أحمد سعد الدين.