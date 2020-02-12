رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض الفيلم التسجيلى «المتاهة» بالإبداع الفنى..اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:17 ص
المتاهة
المتاهة
نضال ممدوح
طباعة
يعرض مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ الفيلم التسجيلي "المتاهة"٬ من إخراج حنان راضي.

الفيلم من إنتاج قطاع القنوات المتخصصة٬ إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، الفيلم حصل على الجائزة الأولى بمهرجان ضفاف inter Rives 7 بإيطاليا٬ العام الماضي٬ متفوقًا على 10 أفلام من دول أوروبية.

وأشرف على الفيلم أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة٬ والمنتج الفني للفيلم عادل العبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز.

يعقب عرض الفيلم ندوة مع صناعة يديرها الناقد الفني أحمد سعد الدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

منذ حوالي 9 ساعات

مقتل 17 إرهابيًا فى شمال سيناء (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

«الوطنية للصحافة» تكشف موعد دمج المؤسسات القومية

منذ حوالي 6 ساعات

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم التسجيلى «المتاهة» بالإبداع الفنى..اليوم

صدور النسخة العربية لكتاب «نسوية السايبورغ» عن مؤسسة أروقة للنشر

«كلام ستات» يستضيف إيناس جوهر وسها سعيد

«طيور تأبى الرحيل» بالحرية للإبداع فى الإسكندرية.. غدًا