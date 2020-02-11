أستاذ ميكروبيولوجي: «كورونا» يموت في أبريل.. ونتائجه ليست مفزعة

قالت الدكتورة ولاء عبد اللطيف أستاذ الميكروبيولوجي بعين شمس، إن كلام الرئيس الأمريكي ترامب بشأن انحسار فيروس كورونا خلال شهر أبريل، صحيح حيث تموت معظم الفيروسات فى درجات الحرارة العالية التي تصل من 50 إلى 70 درجة.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" أن نسبة الوفيات والإصابة بإجمالى الحالات المصابة بكورونا لا تتعدى الـ 3%، مشيرة إلى أن الرقم ليس مفزعًا.وتابعت: أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة فى مصر جيدة جدًا، ولم تظهر أية أعراض على العائدين من الصين، كما أن المستشفيات تعرف كيف تشخص وتوصف الحالات المصابة بكورونا.