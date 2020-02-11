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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تأمين صحي أسيوط»: نستهدف 255 ألف طالب في حملة الأنيميا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:35 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد الدكتور سامى الشريف، مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع وسط الصعيد بأسيوط، انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الإبتدائية، والتى أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مع عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف مدير الفرع، أن تلك المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التى من شأنها تحسين صحة الطلاب.

وأوضح أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحملة، كما تفقد مدير الهيئة عددا من المدارس بمدينة أسيوط واطمأن على عملية تسجيل الطلاب المستهدف إجراء المسح الطبى عليهم، للتأكد من كفاءة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية إجراء الفحص الطبي على تلاميذ المدرسة.

يذكر أن المستهدف فى الحملة 255 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع مدارس ومعاهد المرحلة الابتدائية بالمحافظة، كما وجه الشريف، بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لضمان المسح للطلاب، وتأتى الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استكمال العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، يوم 10 من شهر فبراير الجارى بجميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تشكيل 4249 من الفرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائيى معمل ومدخلى بيانات للعمل بالمبادرة، مضيفًا أنه تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعى الصحى وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.

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