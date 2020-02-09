«الصحفيين»: كرم جبر وعد بحل أزمة 4 بـ«الأخبار المسائي»

قال حماد الرمحي رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين، إن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعد بحل أزمة 4 من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من العاملين بجريدة الأخبار المسائي، والذين تقدموا بمذكرة ضد الكاتب الصحفي جمال حسين رئيس التحرير.وأضاف في تصريحات صحفية، أن الزملاء هم: "عبدالنبي طحيوي، ومنى سعيد، وسحر عيد، ومديحة حسين"، مؤكدًا أنه بناءً على تدخل لجنة التسويات، وافق الكاتب الصحفي جمال حسين على رفع العقوبات الجزائية التي سبق وأوقعها على الزميل عبدالنبي طحيوي.وأكد رئيس لجنة التسويات بالنقابة أنه التقى صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي كرم جبر، والذي وعد بالتدخل وحل المشكلة.