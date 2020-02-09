رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«هندسة القاهرة» تشارك في مشروع «أهرامات الجيزة» بأحدث الوسائل التكنولوجية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:24 ص
الخشت
الخشت
إسراء جمال
طباعة
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية الهندسة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع دولي لاستكشاف الأهرامات باستخدام التكنولوجيا الحديثة غير الضارة وغير المدمرة مثل أجهزة رصد جزيئات الميوون الفضائية، والأشعة تحت الحمراء الحرارية، والنماذج الثلاثة، ورصد الليزر ثلاثي الأبعاد، وذلك بالتعاون مع جامعتي ناجويا اليابانية وبافال الكندية، وهيئتي الطاقة اليابانية والطاقة الذرية الفرنسية، وفرق علمية من جامعة ميونيخ التكنولوجية وجامعة فالنسيا الإيطالية، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ووزارة الآثار.‎

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الهندسة تشارك من خلال مراكزها الاستشارية المتعددة في عدد من المشروعات القومية وإمكانية استخدام الطاقة الشمسية في تغذية وتشغيل أجهزة الاتصالات كمصدر وحيد للعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع بالأماكن النائية بالمناطق غير المأهولة بأنحاء الجمهورية والبعيدة عن شبكات الكهرباء لتحقيق اتصال دائم ومستمر، كما قامت الكلية بالإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ملاعب التدريب الخاصة بالمنتخبات الإفريقية وتطوير جميع الاستادات المعدة لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، وإعداد التصميمات الخاصة بمجمع خدمات الأسرة والطفولة بحي الأسمرات بالمقطم، وأعمال تطوير وتوسعات نظام الري بمزارع الشركة بتوشكى، إلى جانب التصميم والإشراف على تنفيذ تطوير المدن الشبابية بكل من (الأقصر – أسوان – رأس البر – بئر العبد – حلايب)، والتصميم والإشراف على تنفيذ وتطوير عدد 122 ملعبا خماسيا تابعا لوزارة الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، والإشراف على خطط الصيانة ورفع كفاءة السكة الحديد وفحص حالة السكك والتأكد من صحة خطط الصيانة والتجديدات واستلام الأعمال من الشركات طبقًا للمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور الخشت، دعمه الكامل لكلية الهندسة بوصفها بيت خبرة للوطن وإحدى القلاع العلمية، وتوفير الدعم المطلوب لعلماءها في كل المشروعات والأبحاث، بما يحقق استراتيجية الجامعة في التطوير والانتقال إلى مرحلة جامعات الجيل الثالث ورفع اسم جامعة القاهرة في المحافل المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجامعة القاهرة تعتز بها وأساتذتها كإحدى قلاعها العلمية في خدمة الوطن، مضيفًا أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة حققت بفضل أساتذتها وباحثيها تقدمًا في التصنيفات الدولية للعديد من التخصصات وأبرزها تصنيف QS البريطاني، متصدرة الجامعات المصرية ومتفوقة على العديد من كليات الهندسة في جامعات أمريكا وأوربا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إنه تم اكتشاف فراغ كبير أعلى الممر الصاعد الكبير بهرم خوفو وتم النشر في المجلة الطبية العلمية الدولية، مؤكدًا أن العمل ما زال مستمرًا وتم تأكيد هذا الفراغ بقياسات جديدة تؤكد علميًا وجوده، مشيرًا إلى أن أعمال البحث في منطقة المدخل الشمالي سيتم نشرها قريبًا.

‏‎وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح، أنه في كل زمان وكل مكان يوجد فرد أو بعض أفراد قليلة قد تخطيء لكن هذا ليس معناه التعميم على المؤسسة بالكامل، وعليه فإن دور إدارة المؤسسات تطبيق آليات المحاسبة وإجراء التحقيقات اللازمة والمقررة قانونًا، وعليه فإن جامعة القاهرة المؤسسة العريقة التي تنتمي لها كلية الهندسة لا تدخر جهدًا في هذا الإطار، وخطأ فرد أو عدد قليل جدًا لا يقلل على الإطلاق من القيمة العظيمة للمؤسسة الشامخة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط ترسانة أسلحة في السودان قبل «عملية تهريب» إلى إثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

منذ حوالي 5 ساعات

«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

العثور على 3 جثث بـ«منور شقة» في حدائق الأهرام

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرا حراريا

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهني»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيين قلقون من عدم قدرتهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

محمد المالحي يناقش «50 سنة سينما.. درويش» غدا

غدا.. مناقشة «صولفيج» بمركز الحرية للإبداع

«الرافدين» تصدر «القوانين النفسية لتطور الشعوب» بالعربية