متحدث "العاصمة الإدارية" يكشف أهمية المعارض العقارية في مصر

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الادارية الجديدة، أن مصر تتغير للأفضل في كل شيء، ومن بينها مجال العقارات، موضحًا أن مصر جاذبة للاستثمار بشكل ملحوظ، والجميع يرى ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المعارض وإقامة المؤتمرات والمعارض الاستثمارية هي أساس وقلب التسويق العقاري.وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن مصر بها 100 مليون نسمة، وبها 600 ألف حالة زواج سنويًا ، وبالتالي فإن الطلب على الوحدات العقارية السكنية مستمر ولا يتوقف، مؤكدًا أن المعارض تضبط عملية الطلب وتعطي ثقة وثقل عند المشترى أو المقدم على شراء الوحدات.وتابع : "الجهة المنظمة للمعارض بتكون لها مصداقية ما يجعل هناك إقبال على تلك المعارض بشكل أو بآخر، بدلًا من الانخداع بشكل أو بآخر عند إقدام المواطنين على أي مكاتب عقارية غير مرخصة، العميل يروح وهو مطمئن، أحسن ما يلجأ لمكتب أو ناس سماسرة".