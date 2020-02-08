رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث "العاصمة الإدارية" يكشف أهمية المعارض العقارية في مصر

السبت 08/فبراير/2020 - 09:57 م
العميد خالد الحسيني،
العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الادارية
طباعة
أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الادارية الجديدة، أن مصر تتغير للأفضل في كل شيء، ومن بينها مجال العقارات، موضحًا أن مصر جاذبة للاستثمار بشكل ملحوظ، والجميع يرى ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المعارض وإقامة المؤتمرات والمعارض الاستثمارية هي أساس وقلب التسويق العقاري.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن مصر بها 100 مليون نسمة، وبها 600 ألف حالة زواج سنويًا ، وبالتالي فإن الطلب على الوحدات العقارية السكنية مستمر ولا يتوقف، مؤكدًا أن المعارض تضبط عملية الطلب وتعطي ثقة وثقل عند المشترى أو المقدم على شراء الوحدات.

وتابع : "الجهة المنظمة للمعارض بتكون لها مصداقية ما يجعل هناك إقبال على تلك المعارض بشكل أو بآخر، بدلًا من الانخداع بشكل أو بآخر عند إقدام المواطنين على أي مكاتب عقارية غير مرخصة، العميل يروح وهو مطمئن، أحسن ما يلجأ لمكتب أو ناس سماسرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

«جوكر الإخوان» يطلق حملة جديدة ضد رجال الأمن

منذ يوم

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

منذ حوالي 3 ساعات

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

منذ حوالي 22 ساعة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«جوكر الإخوان» يطلق حملة جديدة ضد رجال الأمن

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

نجم الساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

استمرار عرض «التوهة» على مسرح محافظة المنيا

«احرقوها وأريحوني».. روائي يطالب القراء بحرق روايته