تأجيل عمومية شعبة المصورين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

قررت لجنة الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، تأجيل انتخابات العمومية شعبة المصورين الصحفيين أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني.وقررت اللجنة مد باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوا.