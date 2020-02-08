حبس صديق «فتاة ميت عقبة» بتهمة اغتصاب قاصر

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس صديق "فتاة ميت عقبة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب قاصر، بعد أن اعترفت بأنه عاشرها معاشرة الأزواج.وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل الفتاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.وكشفت التحريات والتحقيقات، أن صديق الفتاة طالب في جامعة خاصة، يبلغ من العمر، 18 عاما، مشيرة إلى أنه يقيم بمفرده منذ عدة سنوات بعد انفصال والديه، وتزوج والده من أخرى، وأمه من آخر، وتركاه بمفرده داخل شقتهما بمنطقة الطالبية.وأضافت التحريات، أن الشاب تعرف على الفتاة منذ 3 سنوات من خلال موقع "فيس بوك"، وبدأت تردد عليه داخل شقته، وأقام معها علاقة آثمة.وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة أمن الجيزة من سائق، مقيم بميت عقبة دائرة القسم، بغياب ابنته، طالبة، 17 سنة، مقيمة بذات العنوان، حيث خرجت من منزلها بادعاء زيارة صديقتها، إلا أنها لم تتوجه لها أو العودة للمنزل.تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، لكشف غموض الواقعة.وأثناء البحث تبين عودة المتغيبة إلى مسكنها، وبمناقشتها قررت أنها تعرفت على طالب، 18 عاما، مقيم بالطالبية بمديرية أمن الجيزة منذ نحو 3 سنوات، وأنها خرجت من مسكنها وتقابلت معه واصطحبها إلى مسكنه لكونه يقيم بمفرده بالسكن، ومكثت معه خلال مدة غيابها عن المنزل لوجود علاقة آثمة بينهما.عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتغيبة، أيدها.