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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: مقتل جنديين واختطاف ضابط جنوبي الموصل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الجمعة بمقتل جنديين اثنين واختطاف ضابط جنوبي مدينة الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال سلام العبيدي من قيادة شرطة نينوى إن" عناصر داعش هاجمت اليوم نقطة حماية في منطقة الجزيرة على مشارف قضاء الحضر 90 كلم جنوب الموصل، وتمكنت من قتل جنديين اثنين واختطاف ضابط برتبة نقيب اقتادوه إلى جهة مجهولة".

وفي سياق آخر، قال مدير مركز الطب العدلي بالموصل أحمد جاسم إن"المركز تسلم جثتين لسيدتين اختطفتا قبل ثلاثة أيام، وتم قتلهما بأعيرة نارية في منطقة الرأس والصدر ورميهما في منطقة الغابات قرب نهر دجلة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش في البلاد قبل أكثر من عامين.

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