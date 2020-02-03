النيابة تطلب التحريات حول اغتصاب بائع طفلته فى التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الإثنين، بطلب تحريات المباحث حول اعتداء بائع تمر جنسيًا على ابنته 6 سنوات، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، أثناء غياب والدتها عن المنزل.كما قررت النيابة ضبط وإحضار المتهم وعرض الطفلة على الطب الشرعي، وإعداد تقرير حول صحة الاعتداء عليها من عدمه.وتلقي مأمور قسم شرطة التبين، بلاغًا من ربة منزل يفيد اكتشافها عقب عودتها للمنزل، بطفلتها وتدعي "فاطمة"، 6 سنوات، منهارة وفي حالة إعياء، وبسؤالها عن الأسباب، أخبرتها بقيام والدها ويدعي "أحمد. س"، بائع تمر، بالاعتداء الجنسي عليها.وبمناقشة الأم، أقرّت بقيام زوجها بتعاطي عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها أثناء اكتشاف الواقعة.جار ضبط الأب المتهم والتحقيق معه حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.