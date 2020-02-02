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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

2 مارس.. انطلاق معرض التسويق والتجارة الإلكترونية بالسعودية

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:25 م
معرض التسويق والتجارة
معرض التسويق والتجارة الإلكترونية بالسعودية
أبوزيد على
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تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم فعاليات معرض التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لعام 2020، وتأتي فعاليات المعرض في الفترة ما بين 2 وحتى 4 مارس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهتم المملكة بتنظيم تلك الفعالية لما يتوافق مع التطور المستمر للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في جميع مجالات الحياة، لمواكبة التقدم في المبيعات والتسويق عبر الإنترنت.

يهدف المعرض إلى تقديم المعرفة للأفراد وكافة قطاعات المجتمع بما تقدمه الشركات من تطبيقات وتقنيات وخدمات إلكترونية ذكية للمجتمع.

ويهتم المعرض بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية كما يجمع مقدمي الخدمات التسويقية ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات الدعم الفني للمتاجر الإلكترونية وشركات تقنية المعلومات الدولية والمحلية والتطبيقات المختصة بالتسويق والإنتشار.

ويستهدف المعرض رواد الأعمال في جميع المجالات والمستثمرين، كما يقدم الاستشارات القانونية والتطويرية والحلول التمويلية للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، ويجعله فرصة قوية للقاء أهل الخبرة وأصحاب القرار في مكان واحد.

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