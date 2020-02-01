9 مارس.. انطلاق فعاليات معرض بلاي وورلد 2020

تنطلق فعاليات معرض "بلاي ورلد الشرق الأوسط "play world"، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، فى الفترة من 9-11 مارس المقبل، حيث يعتبر من اكبر معارض الترفيه حول العالم.ويشارك فى المعرض أبرز شركات التصنيع والموردين العالميين للألعاب والأدوات ومنتجات الأطفال.ويقدم المعرض أحدث تشكيلات الألعاب والأدوات وأثاث الأطفال، من خلال أبرز الشركات المشاركة مثل (جلف جريتنجس، وبلايويل انترناشيونال، وبارتي سنتر، وسيمبا ميدل إيست، وجلوري هوريزونس ووايت هارتس، ورافيسانت ) وغيرهم.وتستضيف الإمارات العديد من المعارض والمؤتمرات خلال العام الجاري، وتتنوع المعارض ما بين إقتصاد، وزراعة وصناعة، سياحة، تعليم وترفيه.