حضور جماهيري ملحوظ خلال عرض «خيال مآتة» في «جمعية الفيلم» (صور)

حضر عدد كبير من الجمهور وأعضاء جمعية الفيلم، وعدد من السينمائيين في مركز الإبداع الفني؛ لمشاهدة الفيلم السينمائي "خيال مآتة" الذي يشارك في مسابقة مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ46.وأدار الندوة الناقد السينمائي والكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن في غياب تام لأبطال الفيلم وصناعه.الفيلم بطولة كل من الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، والفنان خالد الصاوي، والفنان بيومي فؤاد وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن اخراج خالد مرعي.ودارت عدد من النقاشات بين الحضور والناقد محمد عبدالرحمن حول الفيلم، بينما أكد رئيس جمعية الفيلم محمود عبدالسميع، أن سبب غياب النجوم أو صناع العمل عن حضور ندوات أفلامهم هو انشغالهم بتصوير أعمال أخرى.