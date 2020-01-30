ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل وعشيقها، بعد أن تعاونا معًا على قتل زوجها، بوضع كمية كبيرة من المواد المخدرة في مشروب الشاي له، بمنطقة السلام.وعقب تكثيف البحث والتحريات، تبين أن سبب الوفاة وجود آثار خنق وتعرض الضحية للتخدير، وتم التواصل إلى بيانات الضحية، وتبين من التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها اتفقت مع عشيقها على قتله، وقام العشيق باستئجار شاب لتنفيذ الجريمة والتخلص من الجثة في مقابل ٥ آلاف جنيه.وعقب تكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث السلام أول من ضبط المتهمين الثلاثة، الزوجة والعشيق والشاب الآخر، واعترفوا بالجريمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.