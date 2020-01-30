عرض «ولاد رزق2» في جمعية الفيلم.. غدًا

يعرض مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، مساء غدًا الجمعة، فيلم «ولاد رزق 2» ضمن فعاليات مهرجان «جمعية الفيلم» في دورته الـ46، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي سيد محمود بمشاركة الفنانة نسرين أمين.فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوى، ومن تأليف صلاح الجهينى، من إخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى فيلمز.جدير بالذكر أن هذه الدورة مُهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، وتم اختيار الفنانة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف الدورة، على أن يتم تكريم أسماء رواد الفن السينمائي، وهم علي الكسار، وتوفيق الدقن، والسيناريست أبو السعود الإبياري، والمخرج ممدوح شكري، وغيرهم.