رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة المغربية يستقبل وزير الشؤون الخارجية البرتغالى

الخميس 30/يناير/2020 - 12:45 ص
سعد الدين العثماني
سعد الدين العثماني
أ ش أ
طباعة
استقبل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء، بالرباط، أغسطوسانتوس سيلفا Augusto Santos Silva وزير الشئون الخارجية البرتغالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتحضير للدورة القادمة من الاجتماع عالي المستوى المغربي البرتغالي، المزمع عقدها خلال الشهور القليلة القادمة.

وخلال مباحثاتهما، نوه الجانبان بمستوى علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، والإيجابية التي تميز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذا مستوى التشاور السياسي القائم بين الرباط ولشبونة.

وأعرب الجانبان عن الرغبة المشتركة في تكثيف التعاون الثنائي وتوسيع دائرته لمجالات حيوية جديدة، حيث سيشكل الاجتماع المغربي البرتغالي عالي المستوى المقبل مناسبة للتركيز على مجالات ذات أهمية خاصة، مثل التعاون في المجال الطاقي، اعتبارا للتحديات الاستراتيجية المشتركة للبلدين في هذا المجال وانخراطهما في تطوير مصادر الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها في الإنتاج الوطني.

كما تناولت المباحثات في هذا الإطار سبل تعزيز التعاون بين البلدين بخصوص ملف الهجرة وتوفير آليات جديدة لتنظيم وتشجيع الهجرة المنظمة، بالموازاة مع التعاون القائم في مجال معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتعزيز الجسور بين المستثمرين الاقتصاديين في البلدين وإعطاء دفعة جديدة لمنتدى الأعمال البرتغالي المغربي، من أجل الاستثمار الأمثل لفرص الشراكة الواعدة

وعلى الصعيد الدولي، نوه المسؤول البرتغالي بمبادرات المملكة المغربية إقليميًا ودوليًا من أجل المساهمة في توفير ظروف الاستقرار والأمن والسلام، حيث أكد على أهمية المغرب كشريك للبرتغال في المنطقة وعنصر أساسي على الساحة الأفريقية، التي تعد إحدى أولويات السياسة الخارجية البرتغالية والاتحاد الأوروبي عامة.

كما تطرق اللقاء إلى مجموعة من قضايا الساعة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء سفير البرتغال بالرباط وأعضاء الوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية البرتغالي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

منذ حوالي 9 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

منذ يوم

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

بعيدًا عن الأدوية.. 6 مشروبات طبيعية تساعد في القضاء على الاكتئاب

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

منوعات

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة