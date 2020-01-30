رئيس الحكومة المغربية يستقبل وزير الشؤون الخارجية البرتغالى

استقبل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء، بالرباط، أغسطوسانتوس سيلفا Augusto Santos Silva وزير الشئون الخارجية البرتغالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتحضير للدورة القادمة من الاجتماع عالي المستوى المغربي البرتغالي، المزمع عقدها خلال الشهور القليلة القادمة.وخلال مباحثاتهما، نوه الجانبان بمستوى علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، والإيجابية التي تميز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذا مستوى التشاور السياسي القائم بين الرباط ولشبونة.وأعرب الجانبان عن الرغبة المشتركة في تكثيف التعاون الثنائي وتوسيع دائرته لمجالات حيوية جديدة، حيث سيشكل الاجتماع المغربي البرتغالي عالي المستوى المقبل مناسبة للتركيز على مجالات ذات أهمية خاصة، مثل التعاون في المجال الطاقي، اعتبارا للتحديات الاستراتيجية المشتركة للبلدين في هذا المجال وانخراطهما في تطوير مصادر الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها في الإنتاج الوطني.كما تناولت المباحثات في هذا الإطار سبل تعزيز التعاون بين البلدين بخصوص ملف الهجرة وتوفير آليات جديدة لتنظيم وتشجيع الهجرة المنظمة، بالموازاة مع التعاون القائم في مجال معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتعزيز الجسور بين المستثمرين الاقتصاديين في البلدين وإعطاء دفعة جديدة لمنتدى الأعمال البرتغالي المغربي، من أجل الاستثمار الأمثل لفرص الشراكة الواعدةوعلى الصعيد الدولي، نوه المسؤول البرتغالي بمبادرات المملكة المغربية إقليميًا ودوليًا من أجل المساهمة في توفير ظروف الاستقرار والأمن والسلام، حيث أكد على أهمية المغرب كشريك للبرتغال في المنطقة وعنصر أساسي على الساحة الأفريقية، التي تعد إحدى أولويات السياسة الخارجية البرتغالية والاتحاد الأوروبي عامة.كما تطرق اللقاء إلى مجموعة من قضايا الساعة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء سفير البرتغال بالرباط وأعضاء الوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية البرتغالي.