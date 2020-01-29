تونس قلقة من نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا

أكد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قلق بلاده الشديد إزاء عمليات نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا.وكشف الجيش الليبي في وقت سابق اليوم عن إرسال تركيا بارجتين حربيتين وسفينة على متنها أسلحة وعتاد عسكري ومرتزقة إلى ليبيا.وأكد الجيش الليبي، في وقت سابق اليوم، أنه تم رصد وصول مرتزقة أجانب متمركزين قرب الحدود التونسية يعملون مع تركيا وميلشيات حكومة فايز السراج.