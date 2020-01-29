12 فبراير.. إعادة محاكمة متهم في قضية «مذبحة كرداسة»

أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة إعادة محاكمة متهم شارك آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، إلى جلسة 12 فبراير المقبل.وقضت محكمة الجنايات في 2 يونيو من عام 2017، بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.يذكر أن أحداث قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، نتج عنها وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.