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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

3 مارس.. بدء فعاليات معرض البخور والعطور بالسعودية

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:27 م
معرض البخور والعطور
معرض البخور والعطور بالسعودية
أبوزيد على
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تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم فعاليات معرض البخور والعطور الدولي لعام 2020، حيث يبدأ المعرض في الفترة من 3-7 مارس المقبل، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يجمع المعرض شركات البخور تحت سقف واحد لعرض المنتجات ويتيح للزوار فرصة الاختيار من شركات متعددة في مكان واحد.

وتقيم السعودية معرض البخور والعطور الدولي، بمشاركة 200 عارض من ملاك، وخبراء، ومختصين في العطور، ويشهد المعرض إقبال محبي العطور من دول الخليج العربية والوطن العربي، وتصل حجم مبيعات العطور في السعودية بكافة أنواعها إلى 5 مليارات ريال.

ويهدف معرض البخور والعطور إلى منح فرصة لملاك العطور والعود لعرض أحدث إصدارات منتجات العود والعطور، ويعطي الزوار خيارات أكبر في عملية الشراء، وإيجاد تنافس بين ملاك العود والعطور في تقديم عروض ذات جودة مرتفعة للوصول إلى ثقة المشتري.

وتتميز السوق السعودية بتعدد أجود أنواع العود المستوردة من غابات أندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، وتنسب مسميات العود إلى اسم الغابات التي يتم فيها زراعة أشجار العود، كما يتميز بأجود أنواع العطور المستوردة من الدول الأوروبية فرنسا، إيطاليا.

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