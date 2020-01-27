داعية سعودي: الإخوان خوارج العصر وكلاب النار (فيديو)

قال الداعية الإسلامي السعودي عادل الحارثي، إن كبار العلماء في مصر والسعودية أفتوا بفساد جماعة الإخوان الإرهابية.وأضاف "الحارثي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية وضعت مخطط لنسف مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.وأوضح أن أبجديات جماعة الإخوان الإرهابية التي كتبها الإرهابي سيد قطب تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام، مشيرًا إلى أن الإسلام الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية ليس بإسلام، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج هذا العصر متابعا: «الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الخوارج هم كلاب النار».وتابع: «الإرهابي سيد قطب وصف المساجد في مصر والسعودية بأنها معابد وثنية، والجماعة الإرهابية تحرف القرآن لتكفير المجتمعات».