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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«الإسماعيلية للفنون الشعبية» تتألق بمعرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:12 م
الإسماعيلية للفنون
الإسماعيلية للفنون
جمال عاشور
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فى سادس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، تحت شعار "مصر إفريقيا ثقافة التنوع" دورة دكتور جمال حمدان، والذي يستمر حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، قدمت فرقة حلايب وشلاتين التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الاستعراضات والرقصات التى تعكس التراث البدوى، بمشاركة فرقة يوم البادية جمعية القبائل العربية، بحضور جمهور كبير من رواد المعرض الذين تفاعلوا معهم.

شاركت الإدارة المركزية للشئون الفنية من خلال فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التى قدمت عرضًا فنيًا مميزًت لمجموعة من التابلوهات والاستعراضات المستوحاة من منطقة القناة، منها "الصيادين، جانا الجميل، بتغنى لمين، قتاله، تنورة، سمسميتى، الضمة" تدريب عمرو عجمى، الجدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1995 بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.

ونظمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث العديد من الأنشطة الخاصة بالطفل، حيث قدمت فرقة جاردن سيتى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الفراشات"، أعقبه عرض فنى لفرقة عمرو حمزة بعرائس الماريونيت بعنوان "مبروك ولبلب"،  الذى يتناول صفات جميلة لا بد أن يتحلى بها الإنسان ومعلومات عامة للطفل لتنمية مهاراته، بجانب مجموعة متنوعة من الورش الفنية التى أقامتها ثقافة الطفل منها ورشة "كتاب وفنان"، تلاها ورشة "طرق على المعادن"، بالإضافة إلى عمل مطوية بعنوان "العالم اليوم"، وورشة لعمل حلى من الكريستال، وأخرى لعمل مجسم بالقص واللصق لشخصية "المهرج"، وورشة أخرى لتعليم أساسيات الرسم.

وتزايد الإقبال على جناح الإصدارات الخاصة بالهيئة، التى تضم مجموعة الكتب القيمة المتنوعة ما بين العلوم التطبيقية، والعلوم الاجتماعية والبحثية، والتاريخ، والجغرافيا، والأدب، والفنون، والروايات والأشعار، ضمن طيات السلاسل، منها "الذخائر، آفاق عالمية، روائع المسرح العالمي، حكايات مصر، الهوية، إصدارات خاصة، كتابات نقدية، ذاكرة الكتاب، فلسفة" إضافة إلى النشر الإقليمي، وكتب الأطفال وقطر الندى، ومن أحدث الإصدارات كتاب "سندباد مصرى" تأليف حسين فوزى، كتاب "الحرية أو الموت" تأليف بنكوس كازانتزاكي، ترجمة سعد زغلول نصار، "مياه الربيع" تأليف إيفان تورغينيف، ترجمة سامى الدروبى، "الفكر المصرى فى العصر المسيحي" تأليف د. رأفت عبد الحميد، وكتاب "المواطنة والهوية.. جدل النضال والإبداع فى مصر" تأليف د. سمير مرقص، "هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف" للشيخ يوسف الشربينى الأزهرى، تأليف د. عبدالعزيز جمال الدين.

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