البرلمان الإفريقي: المقاولون العرب علامة بارزة في القارة

أشاد النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا، بالقضايا التي ناقشها وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق مع علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، خاصة فيما يتعلق بسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى النواحي الاقتصادية والتجارية، في إطار زيارته لدولة الجابون وبحضور اللقاء أحمد بكر السفير المصري لدى الجابون والدكتور حسن عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.وأكد "الجندي"، في بيان له، أن هناك فرصا واعدة للاستثمار بين مصر والجابون وتحقيق الشراكة والمشروعات الاستثمارية في مجالات الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق، مشيدا بتأكيد الدكتور هشام توفيق حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.وطالب النائب مصطفى الجندى من جميع الشركات المصرية الوطنية العاملة في مجالات مشروعات البنية التحتية والأساسية والبناء والتشييد، باستغلال الفرص الواعدة داخل مختلف دول القارة السمراء فى هذه المجالات مثل شركة المقاولون العرب التى أصبحت علامة مصرية بارزة ورائدة وقائدة لهذه المشروعات الكبرى داخل الدول الإفريقية.ووجه النائب مصطفى الجندى، التحية للرئيس الجابونى على بونجو، على إشادته بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون وعن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، مؤكدا أن نظرة جميع الزعماء والقادة الأفارقة والحكومات والشعوب الإفريقية تغيرت بصورة إيجابية وكبيرة تجاه مصر بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الإفريقى بتبني القضايا والمشكلات داخل الدول الإفريقية ووضع إفريقيا فى بؤرة الاهتمام العالمى.