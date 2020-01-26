السيسي يتابع جهود تطوير شركات ومصانع الإنتاج الحربي

تابع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدولة للإنتاج الحربي عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في شتى القطاعات، فضلًا عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.