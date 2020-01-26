رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عديم المسئولية.. أردوغان يقمع معارضيه ويعتقل «نشطاء الزلزال»

الأحد 26/يناير/2020 - 01:30 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الأتراك الغاضبين من الحكومة بسبب الزلزال الذي ضرب محافظة الازيغ.

وسخر أردوغان من المواطنين الذين تساءلوا، ما الذي فعله النظام على مدار 20 عامًا في الزلازل؟، ورد: "هل لدينا فرصة لوقف الزلازل؟ لا يمكن في أي مكان في العالم فعل هذا"، وانطلق أردوغان من هذا السياق قائلا إن هناك من يحاول شن حملة تشويه على النظام وربط موضوع الزلزال بالسياسة.

واستمرارًا للقمع، صرح أردوغان، في المؤتمر الصحفي، بأن السلطات التركية اعتقلت شخصين نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات لها علاقة بالزلازل، وكان وزير الداخلية سليمان صويلو حذر أى شخص ينشر صورًا أو أي عبارات لها علاقة بالزلزال، مهددًا بفتح تحقيقات ضدهم.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

منذ أقل من ساعتين

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

منذ ساعتين

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

منذ حوالي 6 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

الصور

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

الأكثر قراءة

مرتدية «شبشب وبيجامة».. طرد سما المصرى من معرض الكتاب (صور)

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء