عديم المسئولية.. أردوغان يقمع معارضيه ويعتقل «نشطاء الزلزال»

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الأتراك الغاضبين من الحكومة بسبب الزلزال الذي ضرب محافظة الازيغ.وسخر أردوغان من المواطنين الذين تساءلوا، ما الذي فعله النظام على مدار 20 عامًا في الزلازل؟، ورد: "هل لدينا فرصة لوقف الزلازل؟ لا يمكن في أي مكان في العالم فعل هذا"، وانطلق أردوغان من هذا السياق قائلا إن هناك من يحاول شن حملة تشويه على النظام وربط موضوع الزلزال بالسياسة.واستمرارًا للقمع، صرح أردوغان، في المؤتمر الصحفي، بأن السلطات التركية اعتقلت شخصين نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات لها علاقة بالزلازل، وكان وزير الداخلية سليمان صويلو حذر أى شخص ينشر صورًا أو أي عبارات لها علاقة بالزلزال، مهددًا بفتح تحقيقات ضدهم.