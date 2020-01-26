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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 05:19 ص
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
حسين الجندي
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احتفلت النجمة غادة عبد الرازق ببدء تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد عن عالم الجريمة والغموض والتشويق «حفلة ٩»، داخل استديو تمتلكه بمنطقة أبو الهول بجوار أهرامات الجيزة، بحضور صناع العمل والفنانين المشاركين على رأسهم كمال أبورية، وأحمد وفيق، ونهال عنبر، وصبحي خليل، وعبد المنعم ربيع، الذي يتولي إخراج وإنتاج العمل، وتغيب عن التواجد الفنان طارق لطفي وهو تأليف عمر عبد الحليم.

في بداية الاحتفال كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سر صورتها التي نشرتها مؤخرا على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» والتي ارتدت خلالها طرحة العروس وهو ما أثار حالة من جدل بين محبيها على «السوشيال ميديا» عن زواجها.

وقالت غادة ضاحكة إن الصورة ضمن أحد مشاهد فيلمها الجديد «حفلة ٩» وبالتحديد خلال زفافها على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث العمل.

وأضافت أنها عندما تكون سعيدة تقوم بنشر صورها على «إنستجرام» وبالتالي فإن سبب ابتعادها لفترة عن أي نشاط أو مشاركات على «السوشيال ميديا» فهو مرورها بفترة نفسية صعبه تلازمها عادة معظم حياتها وأنها تخرج من هذه الحالة بمجرد عودتها للعمل والتمثيل الذي تعشقه.

وأشارت النجمة الكبيرة إلى أن «حفلة ٩» هو اسم المكان الذي تدور به أحداث العمل ونفت علاقته بفيلم «موعد علي العشاء» لسعاد حسني وحسين فهمي، لكنها أكدت على احتواء فيلمها على جريمة وغموض وتشويق مثير، وتتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بقوة، وتكتمت على تفاصيل دورها، إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية «روز» الباليرينا المعتزلة والتي لديها ابنة.

على جانب آخر، استقرت الفنانة غادة عبد الرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل «سلطانة المعز» وينتمي للدراما الشعبية ويشارك في بطولته شريف منير، نسرين إمام ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

وتقدم خلاله دور فتاه شعبية تقوم بإنفاق ما ورثته عن والدها على تعليم أشقائها وتربيتهم إلى أن يحدث موقف صعب يقوم بقلب موازين حياتهم.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل «حدوتة مرة»، المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبدالرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)
غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة ٩».. (صور)

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