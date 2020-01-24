أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 8 خلال مواجهات مع مسلحين في حلب.ذكرت الدفاع الروسية في وقت سابق، أمس الخميس، مقتل 40 جنديًا سوريًا وإصابة 80 آخرين فى هجوم شنّه مسلحون بريف إدلب، ينتمون لفصائل مختلفة بينها الحزب الإسلامى التركستانى، وهيئة "تحرير الشام"، "جبهة النصرة" سابقًا.