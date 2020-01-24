رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكم على ليبى بالسجن 19 عاما فى الولايات المتحدة لضلوعه فى هجوم بنغازى

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
قضت محكمة أمريكية بالسجن 19 عامُا لليبي عمره 47 عاما قبضت عليه القوات الأمريكية الخاصة في ليبيا وأُحضر إلى الولايات المتحدة للمحاكمة؛ لضلوعه في الهجوم عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي.

وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية قد حكم قاضي محكمة في واشنطن على مصطفى الإمام الذي دين بتهم الإرهاب وجرائم أخرى في يونيو 2019 بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، بالسجن 19 عامًا وستة أشهر.

وقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين في هجوم 11 سبتمبر 2011 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي ومبنى لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) يجاورها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أن «كل واحد منهم ضحوا بحياتهم في سبيل المثل الأمريكية»، مضيفًا أن الحكم على الإمام «يبعث برسالة قوية إلى أولئك الذين يحاولون ارتكاب مثل هذه الجريمة الشائنة».

وقبضت القوات الأمريكية على الإمام في ليبيا في أكتوبر 2017 وأُحضر إلى الولايات المتحدة.

وقالت المدعية جيسي ليو في بيان أن «الإمام لعب دورا مهما في الهجوم الإرهابي الذي دمر البعثة الأميركية ومبنى سي آي إيه المجاور لها في بنغازي».

وأضافت ليو أن «الحكم الصادر اليوم هو تذكير بأن سلامة الأميركيين -- إن كان في الوطن أو في الخارج، مدنيين أو غير ذلك -- ستكون دائما على رأس أولوياتنا» وتابعت: «من يرتكب عملا إرهابيا سنعثر عليه ونحضره أمام العدالة».

وبحسب المدعين فإن الإمام كان خلال الهجوم على القنصلية الأميركية، على تواصل مع أحمد أبو ختالة، وهو ليبي آخر قبضت عليه القوات الأميركية في 2014 وأُحضر ايضا إلى الولايات المتحدة.

وحكم على أبو ختالة في يونيو 2018 بالسجن 22 عاما، لضلوعه في الهجوم.

وأثار مقتل ستيفنز عاصفة سياسية زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لوزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون التي أُخذ عليها التقصير في حماية الدبلوماسيين.

وقد ارخت هذه القضية بظلالها على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016 والتي خسرت فيها أمام الرئيس دونالد ترامب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

منذ حوالي 12 ساعة

سمير غانم: جورج سيدهم يصارع المرض

منذ حوالي 17 ساعة

من القمامة إلى الأدب.. قصة شاب ألقاه أهله فى الشارع فصار كاتبًا

منذ حوالي 18 ساعة

حرضا على مصر.. بلاغ يتهم «محمد على» و«معتز مطر» بالخيانة العظمى

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«جل جديد» يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

منوعات

سك قطعة نقدية ذهبية بصورة أينشتاين

القبض على موظفين يخطفون نزلاء فندق فى المكسيك

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كاتبها«نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»