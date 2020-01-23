باحثة: سيد قطب دافع عن «مايوهات» السيدات وكفّر المجتمع بأكمله

قالت الدكتورة الشيماء العزب، الباحثة في الفيلم الوثائقي "قطب"، إن شخصية سيد قطب، غير مستقرة، حيث لا نستطيع الحكم عليه وتحديد متى بدأ يضع السم في العسل.وأضافت "العزب" خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن سيد قطب كان يكتب مقالات في "الأهرام"، وكانت تشبه في البداية مقالات بريد القراء، حيث كان يكتب عن منطقة حلوان ومشاكل الحي الذي يقطنه، بالإضافة إلى كتابته القصائد الشعرية.وأوضحت أن سيد قطب عندما بدأ في تقديم نفسه ككاتب مقال، تحدث عن الشواطئ الميتة، فكان يدافع عن شواطئ الإسكندرية ورأس البر وكان يستنكر استياء المصريين من "مايوهات" السيدات ودافع عن هذه الفكرة بقوله، إن هذه الملابس شيء عادي وليست فاتنة.وأشارت إلى أن سيد قطب تحول 180 درجة على النقيض، ليكفر المجتمع كله بعد ذلك.