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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة يلاحق 100 كلب ضال في دمياط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام فهمي
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قال العقيد فادي يوسف لوقا عوض، رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط، إنه تلقى العديد من شكاوى الأهالي حول انتشار الكلاب الضالة في مركز الزرقا بدمياط، إضافة إلى حالة الذعر التي تتسبب فيها الكلاب الضالة للأهالي.

وأضاف لوقا في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في حملة مكبرة لملاحقة الكلاب الضالة والتخلص منها، حيث تم وضع مادة الاستركنين بواقع 50 جراما وهي كمية تكفي لإبادة ١٠٠ كلب ضال.

وأكمل رئيس مدينة الزرقا أن المناطق المستهدفة من الحملة هي سلخانة الزرقا، وأرض التقسيم ومحطة محولات الكهرباء، وأرض زراعية بمدينة الزرقا بدمياط، على أن يتم التخلص من جثث الكلاب الضالة بالطرق السليمة صحيا.

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