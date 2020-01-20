النمسا تطالب بتأمين قرار «حظر الأسلحة» فى ليبيا

دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، إلى ضرورة توفير وضمان الظروف "الإطارية" لعملية سياسية ناجحة في ليبيا، وتأمين قرار "حظر الأسلحة"، ووقف إطلاق النار في البلاد.وأكد شالينبرجي، في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، بمناسبة مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في (بروكسل)، أهمية دعم الاستقرار في ليبيا وإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن "مؤتمر برلين" الذي استضافته العاصمة الألمانية أمس الأحد، وضع القوى الدولية على طريق تسوية الأزمة الليبية.