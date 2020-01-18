ضبط ولية أمر داخل لجان امتحانات «3 إعدادى» بالشرقية

أمر محافظ الشرقية، رجال الشرطة المكلفين بتأمين مدرسة تل حوين الإعدادية المشتركة، باتخاذ اللازم حيال ولية أمر طالب، والتي ضُبطت داخل لجان الامتحانات.ولوحظ وجود ولية أمر لأحد ‏الطلاب ‏الذين يؤدون الامتحان، داخل فناء المدرسة، أثناء جولة محافظ الشرقية بالمدرسة، ليوجه المحافظ وكيل أول ‏وزارة ‏التربية والتعليم ورجال الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحرير ‏محضر ‏بالواقعة، متسائلا كيف استطاعت أن تدخل هذه السيدة لفناء المدرسة؟ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمنع أولياء الأمور من الوقوف أمام باب المدارس التي بها لجان امتحان للشهادة الإعدادية لتوفير الجو الهادئ والمناسب للطلاب داخل اللجان.ومن جانبه، أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم ‏‏تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرف العمليات ‏‏الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة لتلقي أي شكاوى خاصة ‏‏بالامتحانات وسرعة التعامل الفوري معها.‏يذكر أن مدرسة تل حوين ‏‏الإعدادية المشتركة، بدائرة مركز الزقازيق، تضم 15 لجنة امتحانات بإجمالي 314 طالب وطالبة.