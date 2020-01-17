«الكمين».. أحدث برامج قناة الحياة في مواجهة فبركة الأخبار

تستعد قناة الحياة لإطلاق برنامج "الكمين"، خلال ساعات، ويقدمه المخرج تامر الخشاب.ويهدف البرنامج إلى كشف الطرق الملتوية في نشر الشائعات والأكاذيب، بعد أن كشفت إحصائيات عن أن مصر من أكثر البلدان في العالم في تلقي الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.كما يهدف البرنامج إلى مكافحة تلك الأكاذيب، والتي تسعى لإحداث حالة من الفوضى في المجتمع.وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة وفرت للبرنامج تقنيات حديثة توضح للمشاهدين كيف تتم فبركة الأخبار وترويج الأكاذيب والشائعات.وأضاف "صالح"، في بيان، أن البرنامج يقدم نصائح للمشاهدين في كيفية التعرف على الأخبار الكاذبة، والتأكد من دقتها، عبر القنوات الشرعية.