غدًا.. حفل توقيع كتاب «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

تشهد نقابة الصحفيين، حفل توقيع كتاب "ريحة الحبايب" للروائي محمد إبراهيم طعيمة، في السادسة من مساء غد السبت، بمقر نقابة الصحفيين.ويتناول الكتاب حكايات إنسانية لنجوم الفن، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.ويشهد اللقاء حضور عدد من الفنانين ومنهم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية منهم الفنان إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وعزوز عادل، بالإضافة للفنانين ماجد المصري، راندا البحيري، أحمد عبدالعزيز، لقاء سويدان وآخرين.